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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تقسيمة فنية بين اللاعبين، في نهاية المران المسائي الذي أقيم اليوم الخميس، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب في الإسكندرية.

بمشاركة لاعبي خط الوسط والهجوم.. تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك

وحرص الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة الرئيسية، بمشاركة جميع اللاعبين.

وشهد المران المسائي فقرة خاصة بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء، بمشاركة لاعبي خط الوسط والهجوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي ستقام في العاصمة الكينية نيروبي.