نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر وتشيلسي يتفقان على نسبة إعادة بيع أنجيلو جابرييل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية سعودية الضوء على تفاصيل اتفاق النصر السعودي مع تشيلسي الإنجليزي على التعاقد مع البرازيلي أنجيلو جابرييل خلال فترة الميركاتو الصيفي.

تفاصيل اتفاق النصر السعودي مع تشيلسي

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة تشيلسي الإنجليزي اشترطت الحصول على نسبة 10% من إعادة بيع البرازيلي أنجيلو جابرييل إلى النصر إذا قرر العالمي بيعه في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن البرازيلي أنجيلو جابرييل البالغ من العمر 19 عاما سيحصل على 30 مليون دولار لمدة 5 مواسم بواقع 6 مليون دولار كل موسم مع النصر السعودي.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن النصر دفع 21 مليون يورو من أجل التعاقد مع البرازيلي أنجيلو جابرييل قادمًا من تشيلسي وسيتم دفعها على 3 دفعات حسب الاتفاق بين الناديين.