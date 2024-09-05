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أحمد جودة - القاهرة - اكد ​جيانلويجي دوناروما​، حارس منتخب ​إيطاليا​، إنهم مصممون على تحسين صورتهم بعد الخروج من يورو 2024 على يد سويسرا.

دوناروما: ايطاليا مستعدة لإثبات قوتها في دوري الأمم الأوروبية

وفي تصريحات قبيل مواجهة فرنسا في ​دوري الأمم​ على ملعب (حديقة الأمراء)، أشار دوناروما إلى أن المباراة تمثل فرصة لإثبات قوة الفريق وتقديم أداء أفضل. كما نصح رفاقه بأن يكونوا حذرين من خطورة المنتخب الفرنسي.

وصرح دوناروما قائلا: "لقد تحدثت مع بعض زملائي في الفريق الفرنسي... هم لاعبون ممتازون، لذا قمت بإعطاء زملائي في المنتخب بعض النصائح حولهم. المنتخب الفرنسي يصعب توقع مصدر خطورته، لذا علينا أن نكون حذرين ولا نترك لهم أي مساحات."

وأضاف دوناروما: "لن نسمح لأنفسنا بالتهاون في دوري الأمم بعد الأداء السيئ الذي قدمناه في اليورو. يجب أن نكون نقديين لأنفسنا وأن نفخر بارتداء قميص إيطاليا."