نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم صفقة "السفاح" وهذا موعد وصوله القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، دعم صفوفه بصفقات هجومية قوية من أجل المنافسة على البطولات التي سيشارك فيها بالموسم الجديد.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء اليوم الخميس، عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج قادمًا من أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

الزمالك يتعاقد مع بوبيندزا

أكد مصدر في الزمالك، أنه تم حسم صفقة ضم الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم الشباب السعودي السابق، ليقود خط هجوم الفارس الأبيض لمدة 3 مواسم.

وأرسل نادي الزمالك، تذاكر الطيران إلى اللاعب بوبيندزا؛ الذي سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.

وسبق للجابوني صاحب الـ28 عامًا، اللعب لأندية مونانا وجيروندان بوردو وجازيليك أجاكسيو وهاتاي سبور والعربي القطري والشباب السعودي.

وتمكن نادي الزمالك، من إنهاء صفقتين في الميركاتو الصيفي، وهما الظهير الأيسر محمود بنتايج والمهاجم الفلسطيني عمر فرج.

ويستعد فريق الزمالك، لملاقاة الشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر بالعاصمة نيروبي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبعدها سيلتقي الفريقان في القاهرة بمباراة الإياب المقرر لها، 20 من الشهر الجاري.