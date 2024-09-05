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أحمد جودة - القاهرة - حسم اللقاء الذي جمع بين منتخب السعودية الأول لكرة القدم ونظيره إندونيسيا في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالتعادل الإيجابي بهدف.

منتخب السعودية يتعادل مع إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

والتقى منتخب السعودية نظيره إندونيسيا على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في تصفيات المونديال.

افتتح التهديف راجنار أوراتمانجوين في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول لصالح منتخب إندونيسيا في شباك المنتخب السعودي.



فيما أدرك مصعب الجوير هدف التعادل لصالح منتخب السعودية في الدقيقة 45+3 من صناعة محمد كنو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

ولم ينجح المنتخبين في تسجيل أي أهداف خلال أحداث الشوط الثاني، حيث أن سالم الدوسري قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وبهذه النتيجة رفع منتخب السعودية رصيده إلى نقطة واحدة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة، بينما حصد إندونيسيا نقطة محتلًا المركز الثالث.