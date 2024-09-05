كاف يحدد موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحيفة الرياضية المغربية، عن تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، شهر سبتمبر عام 2025 موعدًا لانطلاق النسخة الثانية من بطولة دوري السوبر.

وقد نجح صنداونز في أخذ لقب النسخة الأولى من البطولة بعد فوزه على الوداد المغربي.

كاف يحدد سبتمبر 2025 موعدًا لانطلاق دوري السوبر الأوروبي

ذكرت قناة الرياضية المغربية، بناءً على مصادرها، أن النسخة القادمة من بطولة الدوري الإفريقي ستقام في سبتمبر 2025.

وكشف كاف من قبل عن تنظيم النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي بشكل رسمي.

كما نشر عن إقامة البطولة الرسمية عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر". وصدر البيان بشكل مختصر كالتالي: نحن نعمل على إعداد النسخة التالية من دوري السوبر الإفريقي".

واتم:" سنعود بمزيد من التحديثات قريبًا".

لم يُكشَف البيان عن تاريخ إصدار التحديثات القادمة أو تاريخ البطولة المنتظرة.

وتم إقامة النسخة الأولى من البطولة قبل عدة أشهر، وشارك فيها ثمانية فرق، ومن فيهم الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي والترجي وإنيمبا والوداد.

وحصل صنداونز على اللقب بفوزه على الوداد في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، وتم تنظيم البطولة بنظام الإقصاء وبتنظيم مباراتين لكل فريق ذهابًا وإيابًا.