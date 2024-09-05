نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز أمام نظيره كرواتيا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب "النور" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أهداف مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

افتتح ديوجو دالوت أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من مينديز إلى زميله دالوت الذي سدد الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 34، بعد عرضية من رافائيل لياو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رونالدو بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وسجل ديوجو دالوت بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح كرواتيا في الدقيقة 41، بعد عرضية من بورنا سوسا إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم دالوت وسكت الشباك في أعلى منتصف المرمى.