منتخب إسبانيا يسقط في فخ التعادل السلبي أمام صربيا بدوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المنتخب الصربي، خلال المباراة القوية التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت أحداث مباراة إسبانيا ضد صربيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة إسبانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة إسبانيا ضد صربيا، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي المنتخب الإسباني لتسجيل هدف مبكر.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إسبانيا ضد صربيا، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات لاعبي المنتخب الإسباني من خلال الضغط والسيطرة على الكرة.

وجاء إسبانيا الرسمي أمام صربيا كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: كوكوريلا، إيمريك لابورت، لو نورماند، داني كارفاخال.

خط الوسط: فابيان رويز، مارتن زوبيميندي، داني أولمو.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، أيوزي بيريز، لامين يامال.