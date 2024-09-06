900 هدف في المسيرة الإحترافية لواحد من أعظم أساطير ريال مدريد كريستيانو رونالدو

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، صناعة التاريخ في مسيرته مع كرة القدم.

900 هدف في المسيرة الإحترافية لواحد من أعظم أساطير ريال مدريد "كريستيانو

وصالح منتخب البرتغال جماهيره بالفوز على نظيره كرواتيا بهدفين مقابل هدف في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، وذلك قبل أن يواجه اسكتلندا يوم الأحد المقبل في الثامن من سبتمبر.

ونجح كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في الدقيقة ال34 من المباراة.

ووصل نجم النصر السعودي إلى 900 هدف في مسيرته الكروية التي استمرت لأكثر من 20 عامًا.

وسجل كريستيانو رونالدو 900 هدفًا، من بينهما 131 هدفًا مع منتخب البرتغال، مما جعله أفضل هداف دولي في التاريخ، وبفارق 22 هدفًا عن أقرب منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقد نجح في تسجيل 759 هدفًا بقمصان 5 أندية مختلفة، منها سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والنصر، مع 68 هدفًا بقميص فريق النصر.

والجدير بالذكر أن الدون حصل على العديد من الألقاب، بما في ذلك كأس أمم أوروبا 2016 و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وقام نادي ريال مدريد بتهنئة الاسطورة كريستيانو رونالدو:" إنجاز تاريخي آخر: 900 هدف في المسيرة الاحترافية لواحد من أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية. تهانينا، عزيزي ومُعجب كريستيانو ريال مدريد وجماهير ريال مدريد فخورون بك دائما".