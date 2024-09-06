نتيجة مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب تونس في الفوز على نظيره مدغشقر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم لحساب منافسات دوري أمم إفريقيا

وأقيمت المواجهة بين تونس ومدغشقر على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

نتيجة مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا

وحاول منتخب تونس الوصول إلى مرمى مدغشقر من أجل تسجيل أولى أهداف المباراة ولكن ذلك لم يكن فائدة إذ فشل في تهديد مرمى الضيف.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع تمكن فرجاني ساسي بمساعدة بلال الماجري من اختراق شباك مدغشقر بهدف قوي لم يتمكن حارس ودفاع الخصم في التصدي له.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنا فوز تونس بهدف نظيف على مدغشقر.

ودخل منتخب تونس مباراته ضد منتخب مدغشقر في أمم إفريقيا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- أمان الله مميش

الدفاع: مرياح - الطالبي - بوشنيبة،العابدي.

خط الوسط:- العيدوني - بن رمضان - لطيف.

خط الهجوم:- بن وناس - رفيعة - علي يوسف.