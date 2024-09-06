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أحمد جودة - القاهرة - حققت فرق النادي المصري لهوكي الانزلاق نتائج متميزة في البطولة الصيفية التنشيطية لفرق الناشئين والتي أقيمت مؤخرًا بملاعب ناديي السكة الحديد ومدينة نصر، حيث حقق فريق تحت 17 عام شباب المركز الأول والذي حققه كذلك فريق البنات تحت 15 عام، فيما حقق فريق تحت 15 عامًا بنين المركز الثاني، بينما حقق فريق تحت 17 عامُا بنات المركز الثالث.

نتائج طيبة لفرق المصري لهوكي الانزلاق في البطولة الصيفية التنشيطية

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للعبة بالنادي المصري يتكون من الكابتن صلاح المهدي المشرف العام على الفرق، الكابتن أحمد سمير المدير الفني للفرق، الكابتن ياسين عباس مدرب الناشئين بنين، الكابتن تسنيم خلف مدرب الناشئات، الكابتن أمل محمد إدارية الفريق.

وفي سياق أخر،قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تصعيد الناشئ عبد الوهاب نادر مدافع فريق الشباب تحت 19 عامًا بالنادي للتدريب مع الفريق الأول والذي يستعد حاليًا لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.