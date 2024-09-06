نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

وتقرر إقامة المباراة يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، والمساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو.

ويراقب اللقاء مايك ليتي من أوغندا، ويراقب أداء الحكام علي محمد أحمد من دولة الصومال الشقيقة.