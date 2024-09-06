نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورج جاردي يكشف كواليس صفقة انتقال أوسيمين إلي جالاتا سراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جورج جاردي الوكيل الرسمي المعروف، كواليس صفقة انتقال الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين إلي جالاتا سراي التركي قادما من نابولي الإيطالي.

جورج جاردي يكشف كواليس صفقة فيكتور أوسيمين

وقال جررج جاردي في تصريحات صحفية: "بدأت صفقة أوسيمين يوم الجمعة، مباشرةً بعد إغلاق السوق الأوروبية".

وأضاف "فتح نابولي على الفور الباب أمام انتقال اوسيمين على سبيل الإعارة، وفعل اللاعب الشيء نفسه".

وأختتم حديثه قائلًا "كان علينا أن نكون سريعين، وقال فيكتور أوسيمين على الفور نعم، وتمت الصفقة في وقت قياسي".

والجدير بالذكر أن الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين انتقل إلي صفوف جالاتا سراي علي سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يسمح للفريق التركي بشراء عقد اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم بعد دفع 75 مليون يورو.

ويتكفل النادي التركي بجزء كبير من مرتب المهاجم النيجيري، فيما يقوم نابولي بدفع الجزء الأخر الخاص بمرتب اللاعب.