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أحمد جودة - القاهرة - مباراة المغرب والجابون اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد منتخب الجابون مباشر دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2024.. يلتقي اليوم أسود الأطلس بمنتخب الجابون في مواجهة نارية تشعل المدرجات وتشحذ همم اللاعبين، حيث تتجاوز هذه المباراة مجرد كونها مجرد مواجهة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. إنها معركة حقيقية على صدارة المجموعة، ومعها تأكيد المكانة القارية لمنتخب المغرب، حامل لقب بطولة كأس العالم للأندية، والطامح إلى تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته الحافل.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة المغرب والجابون من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة المغرب والجابون في كأس الأمم الأفريقية

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها تقام على أرض المغرب، وسط حشد جماهيري غفير يتوق لدعم أسود الأطلس وتشجيعهم لتحقيق الفوز. فالفوز في هذه المباراة ليس مجرد ثلاث نقاط، بل هو بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، ورسالة قوية إلى جميع المنافسين بأن المغرب جاهز للمنافسة على اللقب القاري.

من جهة أخرى، يسعى منتخب الجابون إلى تحقيق مفاجأة وإحراج أصحاب الأرض، فالفريق الجابوني يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين والقادرين على صنع الفارق في أي وقت. وستكون هذه المباراة فرصة سانحة للاعبين الجابونيين لإثبات أنفسهم وتقديم أداء قوي يرفع من معنوياتهم ويقربهم من تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة المغرب والجابون في كأس الأمم الأفريقية

تجهز المدرجات، وتزداد نبضات القلوب، فموعدنا اليوم مع مباراة قمة تجمع بين المغرب والجابون. وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب والجابون في كأس الأمم الأفريقية

يمكن لعشاق الكرة الاستمتاع بمتابعة مباراة المغرب والجابون مباشرة عبر شاشات قنوات بي إن سبورتس. وستكون المباراة متاحة على قناة بي إن سبورتس 5، مع تعليق شيق للمعلق الرياضي جواد بدة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام الجابون



سيخوض أسود الأطلس بقيادة وليد الركراكي مواجهة اليوم، بتكشيلة مكون من: