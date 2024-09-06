نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يهاجم رابطة الأندية الإنجليزية بسبب جدول المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدولي البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن استيائه، بسبب ازدحام جدول المباريات.

برناردو سيلفا يعرب عن استيائه بسبب ازدحام جدول المباريات

وقال برناردو سيلفا في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية صباح اليوم الجمعة، " الجدول مجنون تمامًا، تلقينا للتو خبرًا مفاده أننا لدينا يوم راحة واحد فقط لمباراة كأس الرابطة الإنجليزية".

وأضاف "ربما نلعب كل ثلاثة أيام لعدة أشهر، لقد كان الأمر سخيفًا تمامًا".

وأوضح " في دوري أبطال أوروبا، إذا لم تتأهل إلى دور الستة عشر، فلا يزال يتعين عليك لعب مباراتين أخريين، صحيح أن الفرق أكبر، لكنني لن أقول إنه أمر سهل".

وأختتم اللاعب البرتغالي حديثه، قائلًا "لم يكن الأمر سهلًا، أقضي وقتًا قصيرًا جدًا مع عائلتي وأصدقائي، عدد المباريات التي نتعرض لها سخيف تمامًا".