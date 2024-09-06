نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل بوبيندزا يرد عبر "دوت الخليج الرياضي" على انتقاله إلى الزمالك وموقفه من عروض أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد بنجامين وكيل أعمال الجابوني آرون بوبيندزا المهاجم المرشح للانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وفتح الزمالك في الساعات الماضية مفاوضات رسمية مع بوبيندزا لإقناعه بقبول العرض المقدم والحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، في رحلة بحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن تدعيم صوف الفريق بصفقات جديدة هذا الصيف.

وكيله: بوبيندزا لم يوقع لـ الزمالك

قال بنجامين وكيل بوبيندزا في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الرياضي": "مثلما أكدنا في الساعات الماضية بوصول عرض رسمي من الزمالك إلى اللاعب، أؤكد أيضًا من جديد أنه لم يتم توقيع أي عقود رسمية حتى الآن مع النادي المصري".

وأضاف: " هناك عروض من أوروبا وصلت أيضًا إلى اللاعب، لا يزال أمامنا بعض الوقت لاختيار الوجهة الأفضل والأنسب، دعونا نرى في الأيام المقبلة ما سيحدث".

وأكد بنجامين على أن أولوية اللاعب حاليًا الانتقال إلى ناد في أوروبا، مشيرًا إلى أن كافة الاحتمالات مفتوحة حول وجهته التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

ويملك آرون بوبيندزا 4 عروض رسمية خلال الفترة الحالية من بيرسيبوليس الإيراني والزمالك بالمصري بالإضافة إلى عرضين من قونيا سبور وغازي عنتاب في تركيا.