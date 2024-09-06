توماس مولر يوجه رسالة إلى رونالدو بعد وصوله للهدف 900

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ، رسالة إلى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي بعد وصوله للهدف الـ900 في مشواره الرياضي.

مولر يهنئ رونالدو بوصوله لـ900 هدف

كتب مولر عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، رسالة تهنئة إلى رونالدو بوصوله للهدف 900.

وقال مولر في رسالته: "تهانينا على وصولك لـ900 هدف يا كريستيانو، يا لهُ من إنجاز عظيم".

واستطاع رونالدو، الوصول للهدف رقم 900 بعد تسجيله هدف البرتغال الثاني في مرمى كرواتيا بالمباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ووصل رونالدو، إلى الهدف 131 بقميص البرتغال وبقية الأهداف موزعة على الأندية التي لعب لها خلال مشواره الكروي وهي سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر السعودي.