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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025.. يلتقي اليوم عملاق الكرة الإفريقية، منتخب الفراعنة، بنظيره منتخب الرأس الأخضر في مواجهة نارية تشعل الحماس وتشحذ همم اللاعبين. هذه المباراة ليست مجرد لقاء ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بل هي معركة حقيقية على صدارة المجموعة، ومعها تأكيد المكانة القارية لمنتخب مصر، العريق بتاريخه وإنجازاته.

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مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها أولى مواجهات الفراعنة في التصفيات، وسط آمال عريضة من الجماهير المصرية والعربية بتحقيق بداية قوية. فالفوز في هذه المباراة ليس مجرد ثلاث نقاط، بل هو بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، ورسالة قوية إلى جميع المنافسين بأن مصر جاهزة للمنافسة على اللقب القاري.

من جهة أخرى، يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى تحقيق مفاجأة، فالفريق الرأس أخضري يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين والقادرين على صنع الفارق في أي وقت.

و ننتظر مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، حيث يتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف. فكلا المنتخبين يمتلكان العزيمة والإصرار لتحقيق الفوز، وسيكون الجمهور على موعد مع عرض كروي ممتع.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية

ستنطلق اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، المواجهة المرتقبة بين مصر والرأس الأخضر على أرضية ستاد القاهرة الدولي. وتعتبر هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي للفراعنة، الذين يسعون إلى تحقيق بداية قوية في مشوارهم نحو التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. وسط أجواء حماسية متوقعة، يتطلع عشاق الكرة المصرية إلى فوز منتخبهم وحصد النقاط الثلاث الأولى في التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

وتترقب الجماهير المصرية والعربية بشغف مواجهة الفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. ولتلبية رغبة عشاق الكرة، ستقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، ببث المباراة مباشرة وحصريًا على شاشاتها.

معلق مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

ولإضفاء المزيد من المتعة والإثارة على هذه المواجهة المرتقبة، اختارت قنوات بي إن سبورتس المعلق الرياضي المخضرم علي محمد علي للتعليق على أحداث المباراة. بصوته المميز وأسلوبه الشيّق، سيعيش الجمهور أجواء المباراة لحظة بلحظة.

قائمة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر



بينما جاءت قائمة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر كالتالي وفقًا لرؤية حسام حسن والتي ضمت 27 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان- خالد صبحي- محمد هاني- محمد حمدي- محمد شحاتة- أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- مروان عطية- إمام عاشور- ناصر ماهر- أحمد سيد زيزو- محمود حسن تريزيجيه- عمر مرموش- محمد صلاح- مصطفى فتحي- إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد- محمد الشامي- أسامة فيصل.

تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر



سيكون تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر كالتالي وفقًا لأفكار العميد، المدير الفني للمنتخب الوطني

الحارس الأساسي محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني- أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد هاني وسط الميدان محمد النني- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو خط الهجوم عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح

نتيجة أخر مباراة مصر والرأس الأخضر



وانتهت مباراة مصر والرأس الأخضر فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية فى يناير الماضى بالتعادل 2-2 بعد مباراة مثيرة ومجنونة، شهدت هدفين فى الوقت الضائع للمنتخبين.

مجموعة منتخب مصر

تتكون مجموعة منتخب مصر من 4 منتخبات، تضم كل من بتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا، ويسعى الفراعنة لفوز بأول 3 نقاط له، من أجل الاستمرار في مشوار تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2025.