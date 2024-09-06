نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عرض "درجة تانية" سعودي لضم نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح مصدر مسؤول داخل نادي الحزم السعودي، المشارك في دوري يلو (دوري الدرجة الثانية السعودي)، عن تفاصيل العرض المقدم لضم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من النادي الأهلي المصري.

تفاصيل العرض المقدم لكهربا

وصرح المصدر قائلًا: "تم التواصل مع كهربا بشكل مباشر لمعرفة رأيه في الانتقال إلى نادي الحزم على سبيل الإعارة، مع إمكانية إضافة بند للشراء في العقد."

وأضاف المصدر: "تحدثنا مع اللاعب بشأن انتقاله على سبيل الإعارة مقابل نصف مليون دولار يدفع للنادي الأهلي، بالإضافة إلى 100 ألف دولار كمكافآت تعتمد على تألقه خلال موسم الإعارة."

كما أشار المصدر إلى أن النادي ينتظر الرد النهائي من اللاعب، ليبدأ بعدها التواصل الرسمي مع النادي الأهلي وتقديم العرض الرسمي، الذي يشمل إعارة كهربا مقابل 500 ألف دولار، بالإضافة إلى 100 ألف دولار كمكافآت مرتبطة بأدائه المميز، مع إمكانية إضافة بند يسمح بشراء اللاعب.

يُذكر أن فترة الانتقالات الصيفية لدوري يلو، دوري الدرجة الثانية بالسعودية، ستنتهي في 12 سبتمبر الجاري.