نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستتحول لـ "دُمية" في هذه الحالة.. جاريث بيل يوجه رسالة إلى بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه جاريث بيل نجم منتخب ويلز وريال مدريد السابق، نصيحة خاصة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الملكي بشأن التعامل مع انتقادات وسائل الإعلام.

جاريث بيل ينصح بيلينجهام

قال جاريث بيل، في تصريح إعلامي له اليوم: “أنت تلعب في مدريد وإذا لم تخوض مباريات وتفعل ما تريده وسائل الإعلام وتتحدث إليهم وتتحول إلى دمية فسوف تتعرض لقدر كبير من الانتقادات”.

ويعد بيلينجهام، من العناصر الأساسية في صفوف ريال مدريد، ويشكل خط هجوم مرعب مع الثلاثي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

فيما يحاول الجهاز الطبي في ريال مدريد، تجهيز بيلينجهام للعودة للمشاركة مرة أخرى بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وتوقعت تقارير صحفية، عودة بيلينجهام في أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي، حيث يواجه الريال نظيره ريال سوسيداد يوم 14 سبتمبر.