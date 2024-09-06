نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة إنتر ميلان.. موراتا: يجب أن نلعب بقلوبنا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن ألفارو موراتا نجم ميلان الإيطالي حدد شروط فوز ناديه على إنتر ميلان.



ومن المقرر أن يواجه مسلان نظيره إنتر ميلان مساء يوم 22 سبتمبر الحالي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.



وكان موراتا قد انضم إلى صفوف ميلان في فترة الميركاتو الصيفي قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 13 مليون يورو بعقد يمتد حتى يونيو 2028.



وقال موراتا في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "لا أطيق الانتظار للعب الديربي".



وأضاف: "الآن يمكنني أن أقول ذلك للمرة الأولى، لقد أتيت بالفعل إلى سان سيرو لمشاهدة مباراتين من الديربي كمشجع، مرتديًا قبعتي ونظاراتي الشمسية".



وتابع: "لم يدرك أحد أنني كنت هناك، أردت تجربة الأجواء، حتى من الخارج، تدرك مدى أهمية هذه المباراة".



وأردف قائلا: "لا أطيق الانتظار لتسجيل هدف والفوز بالديربي لإسعاد جماهير ميلان".



واستطرد قائلًا: "إنتر ميلان فريق تنافسي للغاية، لديهم فريق رائع ويجب أن نلعب بقلوبنا".



واختتم موراتا تصريحاته قائلا: "يمكنك أن تقوم بتمريرات سيئة أو تضيع فرصة لكن يجب أن تقدم كل ما لديك على أرض الملعب، لا يمكن أن يكون تصرفك سيئًا".