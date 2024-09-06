نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 3 أندية سعودية تطارد محمد صلاح بعقد تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إنجليزي، عن رغبة 3 أندية كبرى في الدوري السعودي بالتعاقد مع الدوي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2025.

الهلال والاتحاد والأهلي يريدون صلاح

أثار صلاح، التكهنات حول مستقبله مع ليفربول عندما صرح عقب مباراة مانشستر يونايتد الماضية، عبر “سكاي سبورت”: “أخوض آخر موسم في عقدي مع النادي وأريد الاستمتاع بلعب كرة القدم.. ولا توجد محادثات للتجديد في الوقت الحالي”.

وذكر موقع “CaughtOffside” الإنجليزي إن أندية الهلال والاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي يخططون لتقديم عرض موحد لضم محمد صلاح.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى إن عمالقة الدوري السعودي سيقدموا عقدًا لمدة 3 سنوات بقيمة 90 مليون يورو، للتعاقد مع محمد صلاح، في الصيف المقبل.

ولفت المصدر إلى إن أجر صلاح مع ليفربول يزيد قليلًا عن 21 مليون يورو سنويًا، مما يعني أنه سيكسب 27 مليونًا إضافية على مدار فترة العقد “السعودي” المقدم له، إذا قرر الانتقال إلى هناك.

وأضاف، إن صلاح نفسه لم يتخذ قراره بعد بشأن تمديد عقده مع ليفربول، والذي يمتد حتى صيف عام 2025.

وكان نادي ليفربول قد رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد لضم صلاح في صيف عام 2023، حيث أشار مسؤولو الريدز حينها إلى إن اللاعب ليس للبيع.