نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يتلقى ضربة قوية بعد إصابة نجم ليفربول مع منتخب بلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق ليفربول تحديثًا جديدًا بشأن حالة لاعبه أليكسيس ماك أليستر، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في مباراة ضد منتخب تشيلي، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قلق في ليفربول بسبب إصابة ماك أليستر

في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، حقق منتخب الأرجنتين الفوز بثلاثة أهداف دون رد، وسجل ماك أليستر هدفًا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79 بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

أثارت إصابة ماك أليستر مخاوف فريق ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت، خاصة وأن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد بتحقيق 3 انتصارات.

ومع ذلك، نشر الصحفي جاستون إيدول عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) تحديثًا مطمئنًا بخصوص حالة اللاعب.

وذكر إيدول أن أليكسيس يعاني من بعض الانزعاج في منطقة العضلة المتضررة، وسيخضع لتدريبات خاصة حتى يوم الثلاثاء القادم، ليكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأرجنتين المقبلة ضد كولومبيا.