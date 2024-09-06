عاجل.. مفاجأة صادمة في مفاوضات انتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - آخر تطورات مفاوضات انتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي، حيث بات النجم التونسي بعيدا عن ذي قبل من الانضمام إلى الفريق الأحمر.

بن رمضان يبتعد عن الأهلي

أفاد موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين ومتابعة الشائعات المتعلقة بالانتقالات، بتطور جديد في مفاوضات النادي الأهلي مع نادي فرينكفاروزي المجري، بشأن ضم لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع إلى انخفاض جديد في نسبة احتمال انتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي، حيث بلغت النسبة الآن 70%، بعد أن كانت قد وصلت إلى 75% في الأيام الماضية، مما يشير إلى تراجع في حجم الأنباء المرتبطة بالصفقة.