نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم برشلونة السابق في طريقه إلى كورينثيانز البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مهاجم برشلونة السابق، من الذهاب إلى الدوري البرازيلي عبر بوابة كورينثيانز وذلك في الصيف الحالي.

رومانو: اتفاق شفهي بين كورينثيانز وديباي

أفاد الصحفي وخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، بإن نادي كورينثيانز قد اتفق مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة السابق، لضمه هذا الصيف.

قال رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن نادي كورينثيانز وممفيس ديباي قد توصلا إلى اتفاق مبدئي.

وأضاف المصدر ذاته إن الاتفاق بين كورينثيانز وديباي “شفهي” حتى الآن، والوثائق لا تزال في مرحلة الصياغة، وتم التحقق من ذلك بعد التواصل مع محيط اللاعب.

ولفت إلى إن ديباي سوف يوقع مع كورينثيانز البرازيلي، عقدًا يمتد حتى عام 2026.

يذكر إن ديباي قد ارتدى قمصان أندية آيندهوفن ومانشستر يونايتد وليون الفرنسي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.