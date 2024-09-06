نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدالية رابعة لمصر.. فاطمة محروس تتوج بفضية رفع الأثقال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مصر التألق في دورة الألعاب البارالمبية 2024، والتي حصدت مصر الميداليات في رفع الأثقال.

وتوجت فاطمة محروس بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 67 كجم في منافسات السيدات بعد نجاحها في رفع ثقل 139كجم.



ونجحت فاطمة محروس في المحاولة الأولى 130 كجم، ثم تخطت المحاولة الثانية برفع 134 كجم، وأخيرا المحاولة الثالثة برفع 139 كجم.



رقم قياسي للبطلة البارالمية

وكسرت اللاعبة في المحاولة الثالثة الرقم القياسي البارالمبي بوزن قدره 139 كجم قبل أن تقوم الصينية يوجياو تان صاحبة الرقم العالمي برفع وزن 140 كجم، لتحصد الميدالية الذهبية والرقم القياسي الأولمبي.



أربع ميداليات لمصر

وبهذا التتويج رفعت حصيلتها من الميداليات إلى 4 حتى الآن في الألعاب البارالمبية بعد ميدالية الذهبية لوزن 55 كجم والتي حصدتها اللاعبة رحاب رضوان.

وتوج محمد المنياوي بالميدالية الذهبية في وزن 59 كجم وأخيرا منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية عقب تغلبه على ألمانيا، بثلاث أشواط مقابل شوطين.