كلوب يعود لتدريب بوروسيا دورتموند في مباراة واحدة!

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أحمد جودة - القاهرة - عاد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند في مهمة خاصة.

كلوب يتولى تدريب دورتموند في مباراة وداع بيتشيك وجاكوب

عاد يورجن كلوب، بشكل مؤقت إلى بوروسيا دورتموند حيث يتولى قيادة الفريق صاحب اللونين الأسود والأصفر، يوم غدٍ السبت فقط في مباراة ودية لوداعية نجوم النادي السابقين.

ويقيم نادي بوروسيا دورتموند، مباراة ودية لتوديع نجميه السابقين بيتشيك وجاكوب بواشتشيكوفسكي.

وسبق أن تولى يورجن كلوب، قيادة فريق بوروسيا دورتموند في الفترة من 2008 حتى 2015.

ورحل يورجن كلوب، بعد نهاية الموسم الماضي 2023-24، عن تدريب فريق ليفربول بعد سنوات ناجحة قضاها مع العملاق الإنجليزي.