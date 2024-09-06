نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزية غرفة ملابس منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي بعد قليل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتنطلق مباراة مصر ضد كاب فيردي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وظهرت غرفة ملابس منتخب مصر على أتم الاستعداد بكامل جاهزيتها لمواجهة كاب فيردي، والتي من المقرر أن تجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي

وتذاع مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي عبر شبكة BeIN Sports الناقل الرسمي لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، كما سيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.