عاجل.. تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إيطاليا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا وإيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: جوناثان كلاوس، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، فوفانا، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كيليان مبابي، باركولا، أوليز.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة فرنسا ضد إيطاليا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.