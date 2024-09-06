عاجل.. تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فرنسا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "بارك دي برانس" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا وإيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ريكاردو كالافيوري، أليساندرو باستوني، فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: دافيد فراتيسي، ساندرو تونالي، صامويل ريتشي، أندريا كامبياسو.

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي، لورينزو بيليجريني.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة إيطاليا ضد فرنسا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.