نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغنيمى يكرم اللاعبين المتميزين بالفروسية خلال بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الفرسان الحاصلين على المراكز الستة الأولى في البطولات الدولية والجمهورية وكأس مصر للفروسية عن الموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وجاء ذلك خلال بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز المقامه حاليًا بنادى سموحه.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ممثلا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور اسماعيل شاكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة هانى مجدى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للفروسية والمهندسومحمد فريدرئيس لجنة الفروسية.

اللاعبين هم:

حصل عبد الفتاح الحسينى عيسىو على المركز الثالث في البطولة الدولية.

حصل عبد الرحمن محمد فريد على المركز الثالث والخامس فى البطولة الدولية.

حصل عمرو شريف البدرواى على المركز الخامس في البطولة الدولية.

حصلت ليمار عمر غيث على المركز السادس فى البطولة الدولية.

حصل عمر محمد أحمد على المركز الأول فى بطولة الجمهورية والأول فى بطولة كأس مصر.

حصل أحمد سامر خليل على المركز الثاني في بطولة الجمهورية.

حصل محمد محمود الشناوي على المركز الخامس في بطولة كأس مصر.

حصل محمود محمد ابراهيم على المركز الخامس في بطولة الجمهورية والسادس فى بطولة كأس مصر

حصل آدم تامر عبد الحميد على المركز الرابع فى بطولة كأس مصر.