نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. منتخب فرنسا يسجل أسرع هدف في تاريخه أمام إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز برادلي باركولا، أسرع هدف في تاريخ منتخب فرنسا، وذلك بعد مرور 13 ثانية فقط من بداية مباراة “الديوك” أمام إيطاليا.

هدف فرنسا ضد إيطاليا

جاء هدف فرنسا، بعدما استطاع باركولا قطع الكرة من مدافع إيطاليا بالجانب الأيمن ثم تقدم وسدد الكرة بقوة في المرمى.

ويلتقي منتخب فرنسا، بنظيره الإيطالي اليوم الجمعة، ضمن منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد منتخب فرنسا إلى جانب بلجيكا وإسرائيل في المجموعة الثانية بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.