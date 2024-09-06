منتخب جنوب إفريقيا يتعادل مع أوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة بين منتخبي جنوب إفريقيا وأوغندا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

منتخب جنوب إفريقيا يتعادل مع أوغندا

أقيمت المباراة على أرضية ملعب سوكر سيتي، حيث افتتح منتخب جنوب إفريقيا التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه لايل فوستر في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وتمكن المنتخب الأوغندي من معادلة النتيجة في الدقيقة 51 بواسطة لاعبه دينيس أوميدي، ولم تمضِ سوى دقيقتين حتى أضاف روجرز ماتو الهدف الثاني لأوغندا في الدقيقة 53.

ومع دخول الوقت بدل الضائع، نجح ثالينتي مباثا في تسجيل هدف التعادل لجنوب إفريقيا في الدقيقة 90+5.

يتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وأوغندا ضمن المجموعة الحادية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبي الكونغو وجنوب السودان. بعد هذا التعادل، يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.