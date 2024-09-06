بالفيديو.. رأسية ربيعة تمنح مصر هدف التقدم أمام كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل رامي ربيعة مدافع منتخب مصر، هدف التقدم لصالح الفراعنة أمام كاب فيردي في المباراة المقامة بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

هدف مصر الأول أمام كاب فيردي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، مباراة مصر وكاب فيردي، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وتضم مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، منتخبات موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.