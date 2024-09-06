نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنوب سيناء تستعد لاحتضان اقوى بطولة للتزلج الشراعي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لاحتضان منافسات بطولة التزلج الشراعيّ التي تقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 سبتمير الجاري.

ومن المقرر أن تشهّد البطولة مشاركة العديد من لاعبي الكاين سيرف "التزلج الشراعي"، التي تنظمها مدينة دهب بمنطقة "بلو لاجون".

ويمكن للراغبين ايضًا في المشاركة بالمنافسات التسجيل خلال 15 أغسطس وحتى 10 سبتمبر الجاري عن طريق إرسال فيديو مدته دقيقة للجنة المنظمة للبطولة.

وتعلن اللجنة المنظمة لبطولة ريد بُل سيناء للعبة التزلج الشراعي، اختيار أفضل 18 لاعبا يوم 25 سبتمبر للمنافسة في البلو لاجون أيام 27 و28 و29 سبتمبر المقبل.