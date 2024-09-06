نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يضرب كاب فيردي بثنائية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ لحظات أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.

وتقدم منتخب مصر بثنائية نظيفة على حساب كاب فيردي في مباراة متكافئة بين الفريقين.

أحداث مباراة مصر وكاب فيردي

رامي ربيعة افتتح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 24 بعد كرة عرضية من زيزو ليضع الفراعنة في المقدمة.

وضاعف عمر مرموش النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول لينهي المنتخب المصري الشوط الأول متقدما.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - حمدي فتحي - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: تريزيجيه - مروان عطية - زيزو

خط الهجوم: مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

