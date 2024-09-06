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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد محسن، الظهير الأيسر لفريق الإسماعيلي، عن فسخ تعاقده مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متمنيًا للنادي التوفيق في المرحلة المقبلة.

أحمد محسن يعلن فسخ تعاقده مع الإسماعيلي

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، كتب محسن: "اليوم انتهى مشواري مع النادي الإسماعيلي، وتم فسخ العقد. أتمنى لهم كل التوفيق في الفترة القادمة".

وأضاف: "كنت أتمنى أن أقدم شيئًا لجمهور الإسماعيلي قبل رحيلي، لكن قدر الله وما شاء فعل، لأنكم تستحقون كل خير... يا رب وفقني في ما هو قادم".

وكان أحمد محسن قد خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي منذ يناير الماضي، حيث تم استبعاده من تدريبات الفريق الأول منذ ذلك الحين.

وفي سياق آخر، نجح نادي الإسماعيلي في حل أزمة قيد لاعبيه الجديدة بعد أن سدد 350 ألف دولار من المستحقات المالية المتأخرة للمدافع السابق نور الزمان الزموري، وذلك لإنهاء أزمة إيقاف القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بناءً على شكوى الزموري بعدم حصوله على مستحقاته المالية أثناء فترة وجوده بالنادي.