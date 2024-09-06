عاجل.. إصابة مصطفى محمد في مباراة مصر وكاب فيردي ويغادر اللقاء

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أحمد جودة - القاهرة - اضطر مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، لمغادرة مباراة الرأس الأخضر الجارية حاليًا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، بسبب تعرضه للإصابة، مما منعه من استكمال اللقاء. وتم استبداله باللاعب محمد النني.

إصابة مصطفى محمد في مباراة مصر وكاب فيردي

وفي الوقت الحالي، تشير النتيجة إلى تقدم منتخب مصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تُقام على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

سجل رامي ربيعة الهدف الأول للفراعنة بعد أن استقبل عرضية من زيزو، حيث حولها برأسية قوية إلى داخل الشباك. وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 45 من الشوط الأول، مستفيدًا من تمريرة مصطفى محمد، ليسدد كرة مباشرة إلى المرمى.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات الرأس الأخضر، بوتسوانا، وموريتانيا.