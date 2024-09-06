الرياضة

عاجل.. منتخب مصر مهدد بخسارة نجمه أمام بوتسوانا

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض مصطفى محمد نجم منتخب مصر، للإصابة خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة كاب فيردي، المقامة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة مصر وكاب فيردي، مساء اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

إصابة مصطفى محمد

انتهى الشوط الأول، بتقدم منتخب مصر أمام ضيفه كاب فيردي بثنائية نظيفة سجلها رامي ربيعة وعمر مرموش.

وتلقى منتخب مصر، ضربة موجعة بعدما تعرض مهاجمه مصطفى محمد لإصابة قوية بالدقيقة “48”، ليغادر على إثرها ملعب المباراة ويشارك محمد النني بدلًا منه.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر في المباراة المقبلة أمام بوتسوانا بالجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يخضع مصطفى محمد لفحص طبي لتحديد إصابته، وإمكانية تواجده أمام بوتسوانا من عدمه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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