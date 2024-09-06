نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهولندي ممفيس ديباي ينهي اتفاقه مع ناديه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب أتلتيكو مدريد السابق، قريبًا من الانتقال إلي الدوري البرازيلي، خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جلوبو بلاي" البرازيلية، فإن نادي كورينثيانز البرازيلي اقترب من التعاقد مع ممفيس ديباي، لتدعيم صفوفه استعدادا لخوض المنافسات المقبلة من الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة، أن كورينثيانز أتم الاتفاق مع الجناح الهولندي علي الانضمام إلي صفوف الفريق حتي يونيو 2026، بمقابل 70 مليون ريال برازيلي بما يعادل 12.5 مليون دولار.

كورينثيانز يقترب من ضم الهولندي ديباي

وأضافت أن ديباي سيصل إلي البرازيل مع نهاية الأسبوع الحالي، لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام إلي صفوف الفريق البرازيلي بشكل رسمي.

والجدير بالذكر أن ممفيس ديباي أعلن منذ أشهر قليلة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن انتهاء تعاقده مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني.

