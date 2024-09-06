نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تسيء إكرام الضيف الجابوني برباعية في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب المغرب في تحقيق فوز غالي على نظيره منتخب الجابون في الجولة الأولى من منافسات المرحلة الأولى بتصفيات أمم إفريقيا لهذه النسخة.

ويقدم لكم دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة المغرب والجابون في تصفيات أمم إفريقيا

نتيجة مباراة المغرب والجابون

وفاز منتخب المغرب برباعية مقابل هدف وحيد لصالح الجابون في المباراة التي استضافها ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

افتتح المغربي حكيم زياش أولى أهداف منتخبه ببراعة في شباك الجابون في الدقيقة العاشرة بواسطة ركلة جزاء وكرر نفس الهدف بنفس الطريقة في الدقيقة 26.

وحصل أوباميانج، نجم الجابون على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عشر ولكنها لم تدخل الشباك.

وفي الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول سجل أوباميانج هدف التقليص لصالح منتخب الجابون من ركلة جزاء.

وعاد إبراهيم دياز بهدف قوي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء المقام بين المنتخبين.

وشهدت الدقيقة الثانية والثمانين هدف رابع لمنتخب المغرب بأقدام أيوب الكعبي وبتمريرة قوية من عز الدين أوناهي استغلالها بجدارة وسكنت شباك الضيف.

وأطلق حكم اللقاء صافرته بعد احتساب أربع دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا فوز أسود أطلس في ضربة البداية من بطولة أمم إفريقيا.