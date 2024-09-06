نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة المغرب ضد الجابون في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، أهداف مباراة المغرب ضد الجابون في تصفيات بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب أدرار.



نجح حكيم زياش، نجم منتخب المغرب في تسجيل هدفي الشوط الأول ببراعة في الدقائق 10،26 على التوالي.

وأحرز الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هدف التقليص الأول لصالح منتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

ووضع إبراهيم دياز الهدف الثالث لصالح المغرب في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 82 أضاف أيوب الكعبي الهدف الرابع في شباك الجابون بمساعدة من عز الدين أوناهي.