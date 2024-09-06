نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة كوت ديفوار وزامبيا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

آية أحمد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كوت ديفوار أمام نظيره زامبيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بينجو الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب.

ملخص أهداف مباراة كوت ديفوار وزامبيا

وسجل كراسو الهدف الأول في الدقيقة 73 وعاد بالهدف الثاني في الدقيقة 84 وانتهت المباراة 2/0.

ترتيب مجموعة كوت ديفوار وزامبيا

1- كوت ديفوار 3 نقاط

2- تشاد نقطة

3- سيراليون نقطة

4- زامبيا دون نقاط

