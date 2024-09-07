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أحمد جودة - القاهرة - تغنى بيدرو ليتاو، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، بقدرات منتخب مصر ومهارات اللاعبين بعد المباراة التي جمعت بينهما في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أمس الجمعة.

المدير الفني للرأس الأخضر يُشيد بقدرات لاعبي الفراعنة

وفاز منتخب مصر على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح بيدرو ليتاو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا: "مصر تمتلك منتخبا قويا للغاية، كما تمتلك أندية قوية للغاية، واللاعبون المصريون يتمتعون بقدرات كبيرة وكفاءة عالية".



وأستكمل حديثه: "المباراة ضد مصر كانت مختلفة عن اللقاء السابق في بطولة أمم إفريقيا، حيث سجل منتخب مصر هدفًا مبكرًا في ذلك الوقت الذي كان مهمًا، وكذلك تلقينا هدفًا قبل نهاية الشوط الأول بثواني معدودة، بالإضافة إلى خبرة منتخب مصر التي جعلت من الصعب علينا تحقيق التعادل في الشوط الثاني".



وواصل حديثه عن سؤال استقلال أهداف من كرات ثابته؟ نحاول ايجاد حلول، ويحسب ذلك للمدرب الذي يتولى منتخب مصر يعتقد في الاستفادة من هذه الفرصة، ومن الواضح أن الأخطاء في كرة القدم تؤدي إلى الأهداف، وقد سجل المنتخب المصري هدفه الأول من كرة ثابتة تم تنفيذها بسرعة".

وأعرب: "لم يؤثر غياب اللاعبين عن المباراة سلبًا على الفريق وأنا سعيد بأداء اللاعبين الجدد في الفريق، لم نتمكن من التدريب سوى لمدة يومين أو ثلاثة قبل مواجهة مصر، ولكن في كأس الأمم الإفريقية كان لدينا وقت أكبر للتحضير مما أدى إلى تحقيق تنسيق وأداء أفضل".

وأنهى حديثه: "وجود محمد صلاح يحدث فارقًا لأنه واحد من أفضل اللاعبين في القارة، في الشوط الأول كنا قلقين حقًا من المباراة، وبسبب ذلك ارتكبنا الأخطاء واستقبلنا أهداف، وسجل الهدف الأول بسبب خطأ دفاعي لدينا، والهدف الثاني أيضًا، وكانت لمصر فرص لتسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول ولكننا أيضًا أهملنا تلك الفرص".

وجاء ترتيب منتخب مصر بعد الفوز على كاب فيردي:

1- مصر 3 نقاط.

2- بوتسوانا 0 نقاط.

3- موريتاينا 0 نقاط.

4- الرأس الأخضر 0 نقاط.

