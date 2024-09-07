نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حجازي يرفض النزول للمباراة ويصطدم بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني النزول إلى الملعب في تطور مفاجئ خلال المباراة الأخيرة، بعد أن طلب منه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر القيام بالتسخين للمشاركة في اللقاء.

أحمد حجازي يرفض النزول للمباراة ويصطدم بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن

أكد الاعلامي عبد الناصر زيدان وفقًا لتقارير من برنامج "ملعب الشمس" أن أعرب حجازي عن استيائه من كثرة التعليمات المتعلقة بالتسخين، قائلًا: "أنا مش كل شوية تقولى قوم سخن، أنا عاوز انزل على طول"، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين اللاعب والجهاز الفني.

أوضح عبد الناصر أن الموقف احتدم أكثر عندما تدخل إبراهيم حسن، شقيق حسام حسن ومساعد المدرب، ليحدث بينه وبين حجازي مشادة كلامية، نتيجة رفض اللاعب الانصياع لأوامر النزول.

تابع عبد الناصر أن بعد هذا التوتر، قرر حسام حسن عدم الدفع بحجازي وأشرك لاعبًا آخر بدلًا منه، ما أثار استغراب العديد من المتابعين في الملعب.

أكمل الاعلامي أن بعد نهاية المباراة، قام حجازي بمغادرة الملعب مباشرة دون أن يحتفل مع زملائه اللاعبين أو الجمهور، في تصرف أثار الكثير من التساؤلات حول موقفه. كما رفض حجازي الاستماع لأي محاولات من زملائه أو الجهاز الفني للتحدث معه، متوجهًا إلى غرفة خلع الملابس غاضبًا.

اختتم زيدان هذه الواقعة أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل حجازي مع الفريق وعلاقته بالجهاز الفني، خاصة في ظل التوترات التي ظهرت مؤخرًا بين اللاعب والجهاز الفني، مما يجعل موقفه في الفريق غير واضح في الفترة المقبلة.

