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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مروان عطية، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، إعجابه بالانتصار على منتخب الرأس الأخضر في المباراة التي جرت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

مروان عطية: حصلنا على ثلاث نقاط مهمة في بداية رحلتنا

وحقق منتخب مصر الانتصار على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مساء أمس الجمعة، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال مروان عطية في تصريحاته عبر قناة إن سبورتس بعد المباراة: "أود أن أعبر عن شكري للاعبين والجهاز الفني، حصلنا على ثلاث نقاط مهمة في بداية رحلتنا، حضرنا بقوة وتألق".



وأعرب: "عندما واجهنا منتخب الرأس الأخضر في كوت ديفوار، لم نواجههم من قبل، ولكن بعد دراسة جيدة قبل المباراة الأخيرة، استعدنا بشكل جيد جدًا".

واختتم قائلا: "أبذل قصارى جهدي لتنفيذ توجيهات المدرب أثناء اللعب، وأنا أجتهد أيضا خارج الملعب، لذا، أشكر الله على وجودي هنا وآمل أن أستمر في ذلك وأن نجلب الفرح للجماهير".

