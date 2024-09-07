نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: كنت سأتعرض للانتقادات بسبب التشكيلة الأساسية.. والاصابات السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه كان سيتعرض لانتقادات قوية بسبب التشكيلة الأساسية ضد كاب فيردي، التي أعلن عنها

اول تعليق من حسام حسن بعد تخطي عقب كاب فيردي

ونطلق منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بفوز كبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشاد حسام حسن بأداء اللاعبين بعد موسم طويل واصفًا لهم بالمحترفين الذين قدموا معجزة.

وأوضح أن الظروف السيئة نتيجة الإصابات كانت سببًا في التغييرات التي أجريت في التشكيلة.



وأكد على ثقته في لاعبيه وفي إمكانياتهم، وعلى الرغم من تقدم كاب فيردي في النهاية، فإن منتخب مصر كان لديه فرص في اللحظات الأخيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول ليحقق الفوز، وكان اللاعبين مصممين على ذلك وتنفيذهم لجمل الكرات الثابتة.

ووصف أحمد حجازي بأنه القائد الأول للمنتخب برفقة محمد صلاح، ولكن بالطبع يحزن أي لاعب لعدم مشاركته ويحدث ذلك في كل مكان في العالم.

