نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك نادي كبير على مستوى العالم.. مدرب منتخب إسبانيا يعلق على مفاوضات راموس (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق دافيد جوردو مدرب مساعد منتخب إسبانيا الأولمبي السابق، ومدرب منتخب إسبانيا تحت 16 سنة الحالي على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات مع سيرجو راموس قائد ريال مدريد السابق.

تصريحات مدرب منتخب إسبانيا

وقال دافيد جوردو مدرب منتخب إسبانيا تحت 16 عام في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي تعليقًا على أنباء مفاوضات الزمالك مع مدافع ريال مدريد السابق: "أنا متفاجئ جدًا من راموس".

وأكمل دافيد جوردو تصريحاته موضحًا: "سيرجو راموس يريد مواصلة المنافسة والزمالك نادي كبير على مستوى العالم".

واختتم مدرب شباب المنتخب الإسباني حديثه بالقول: "أرى الأمر معقدًا فيما يتعلق بانتقال راموس إلى الزمالك، لكن لماذا لا يمكنكم الحلم بسيرجيو راموس لاعبًا في مصر".

وفي سياق آخر أعلن نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الدولي الجابوني أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان نادي الزمالك قد أرسل تذاكر الطيران إلى اللاعب تمهيدًا لحضوره إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

من الجدير بالذكر أن الزمالك كان قد أعلن رسميًا التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم وكذلك ضم المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة.

