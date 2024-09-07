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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب بوركينا فاسو مع مضيفه السنغالي (1-1) مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة 12 بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

بهدف قاتل.. بوركينا فاسو تصعق السنغال في عقر دارها

تقدم منتخب السنغال عن طريق ساديو ماني في الدقيقة (16)، قبل أن يدرك منتخب بوركينا فاسو التعادل في الدقيقة (90+5) عن طريق أوسيني بودا.

وتضم المجموعة كذلك كل من منتخبي مالاوي وبوروندي، حيث ألتقيا أول أمس الخميس وفازت بوروندي (3-2).