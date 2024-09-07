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أحمد جودة - القاهرة -

استهل منتخب قبرص حملته في بطولة دوري أمم أوروبا، بالفوز على مضيفه منتخب ليتوانيا 1-0.

قبرص تفوز على ليتوانيا في دوري أمم أوروبا

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثالث.

ويدين منتخب قبرص بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيونيس بيتاس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

وحصد منتخب قبرص أول 3 نقاط له في المسابقة، فيما ظل منتخب ليتوانيا بلا رصيد.

ويلتقي منتخب كوسوفو مع ضيفه منتخب رومانيا في وقت لاحق من اليوم.

